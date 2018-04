Crise leva Suíça a discutir adesão à UE

A crise está obrigando países a mudarem suas políticas externas e abandonar ideias como a do "isolamento esplêndido". Na semana passada, a União Europeia deu início à avaliação para a adesão da Islândia ao bloco. Hoje, um grupo de políticos, intelectuais e economistas suíços vão aproveitar o dia nacional da Suíça para fazer um apelo para que o país passe a fazer parte da União Europeia. Os suíços mantiveram por décadas uma atitude de neutralidade política, até mesmo se recusando a fazer parte da Organização das Nações Unidas (ONU) até 2003. A ideia de uma adesão à União Europeia também foi rejeitada em votações populares. Em 2001, 77% da população votou contra a adesão. Agora, porém, a iniciativa é para que haja um novo movimento pró-Europa. A constatação dos grupos que defender a adesão é de que os países que estiveram dentro de blocos puderam resistir de forma melhor à crise, com uma volatilidade menor na moeda e mais poder de decisão na reforma do sistema financeiro internacional. A Islândia, país que quebrou com a crise, foi o primeiro a perceber isso e já fez seu pedido formal de adesão à União Europeia. Na Suíça, personalidades apresentaram uma petição solicitando que o governo considere a adesão. A iniciativa é do tradicional Clube Helvético, que reúne políticos, banqueiros, homens de negócio e parlamentares. A Suíça, ao não fazer parte da União Europeia, ficou de fora dos debates do G-20 que vão redefinir o sistema financeiro internacional. O país vive hoje uma crise de identidade. Passa por uma recessão, crescimento de desemprego, queda de competitividade, tem seu maior banco - o UBS - envolvido em escândalos e assistido por um balão de oxigênio. "Tiremos lições da crise. São os grande Estados e os blocos de Estados que regem a globalização. A Suíça apenas pode defender seus interesses se ela aderir ao bloco europeu", afirma o manifesto do grupo pró-Europa. "A Suíça será mais livre e mais forte que hoje"'', dizem os autores do texto. "Queremos uma mudança de atitude em relação à Europa. Nosso Estado é muito pequeno para resolver vários problemas enormes: é por isso que precisamos de uma integração europeia", diz o manifesto. Em termos econômicos, o mercado interior europeu é uma "vantagem para nossas empresas" e "contribui para a nossa prosperidade". Mas os obstáculos ainda serão imensos. A parcela mais tradicional da população rejeita qualquer ideia de perder parte de sua soberania, mesmo que algumas das principais empresas do país já estejam em mãos de estrangeiros. Outro obstáculo ainda maior é a sobrevivência do segredo bancário. O setor bancário representa 18% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, e o dinheiro estrangeiro depositado nos bancos suíços chega a 700% do PIB nacional. Sem a vantagem do segredo bancário, muitos clientes procurariam outro destino para suas fortunas.