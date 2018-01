Crise levou R$ 91 bi do Brasil para o exterior A crise financeira do ano passado transferiu o equivalente a R$ 91 bilhões em poupança financeira do Brasil para o exterior. O medo dos investidores em relação ao futuro e a falta de crédito para empresas brasileiras fizeram com que o volume de dinheiro em circulação na economia - incluindo aí não apenas o dinheiro na carteira e na conta corrente, mas também os valores aplicados na caderneta de poupança, em fundos de investimento e títulos públicos - caísse de um patamar equivalente a 60,9% da produção nacional, o Produto Interno Bruto (PIB), no final de 2001, para 53,6% do PIB em dezembro último. Essa queda de mais de 7 pontos porcentuais do PIB, correspondentes a cerca de R$ 91 bilhões, foi a maior desde 1995. "No ano passado saiu muito dinheiro do País em função da baixa taxa de rolagem das dívidas que estavam vencendo. Não estamos falando de fuga de recursos", ressaltou o chefe do Departamento Econômico do Banco Central, Altamir Lopes. Ele lembra que a restrição de capital obrigou o BC a vender cerca de US$ 9 bilhões (R$ 32 bilhões) no mercado de câmbio à vista, para suprir a falta de dólares, que levava a cotação da moeda estrangeira para as alturas. O Banco Central registrou um prejuízo de R$ 10,9 bilhões com a especulação do mercado com contratos de juros em dólar, os swaps cambiais, no ano passado. Com isso, esse instrumento, criado em maio de 2002 para tentar reduzir o custo de administração da dívida pública atrelada à moeda estrangeira, acabou se tornando um dos fatores que mais contribuíram para aumentar a oferta primária de dinheiro na economia, medida por meio da chamada base monetária. Em 2002, esse indicador cresceu 32,3%, mais do que o dobro dos 14% verificados no ano anterior, refletindo um aumento de desconfiança em relação ao futuro do País. Os contratos especiais de câmbio completaram a ação do BC. Como a autoridade monetária apostava que a variação do dólar seria menor do que a registrada, ela teve que pagar aos investidores que detinham contratos de swap cambial uma quantia equivalente em reais. Esse dinheiro foi para a economia. Além dessas operações, também influenciaram esse crescimento o pagamento da correção atrasada de contas antigas do FGTS e a fuga dos fundos de investimento, verificada depois que o BC mudou as regras de contabilização dos títulos públicos. Parte desse movimento verificado ao longo de 2002, segundo o chefe do Departamento Econômico do BC, Altamir Lopes, já foi anulado. "Os fundos já começaram a recuperar gradualmente as captações", afirmou. "Isso deixou de ser preocupante, desde novembro está retornando à absoluta normalidade", completou.