Crise muda padrão de consumo dos americanos

A economia americana tem um novo nível de consumo abaixo do anterior à crise e, segundo pesquisas, existe a possibilidade de permanecer assim mesmo com o fim da recessão. O índice menor altera a feição do Produto Interno Bruto (PIB) do país, muito influenciado por uma população que consome bem mais do que a de outros países desenvolvidos. Pesquisa do Instituto Gallup demonstra que um terço dos americanos adotou um padrão de consumo mais baixo de forma permanente. Mesmo se o país voltar a crescer, 32% dos americanos dizem que comprarão menos do que antes. Apenas 8% informam que consumirão mais, enquanto o restante não pretende alterar os seus hábitos. Na média, os americanos pretendem gastar menos. Ao mesmo tempo, um quarto dos americanos planeja poupar mais. O problema, segundo economistas, é saber quanto a população reduzirá o total consumido e qual o valor que será poupado. Os analistas lembram que muitos podem retomar o elevado consumo, apesar de terem opinião diferente hoje. De acordo com a análise do instituto, quando multiplicado por dezenas de milhões de americanos, mesmo uma redução pequena nos gastos, somada a um crescimento pequeno na poupança, pode afetar a economia nos próximos anos. Os EUA seriam mais "europeus" nos hábitos, dizem os economistas. E essa é a tendência atual. Mais grave, avaliam os analistas, a retomada do crescimento poderia demorar mais do que hoje. Segundo levantamento da Associação Nacional dos Economistas de Negócios dos EUA (Nabe, em inglês), a recessão pode terminar logo, mas a recuperação econômica deve ser consideravelmente mais moderada do que tipicamente vemos depois de grandes declínios. "Apesar de sinais encorajadores nas últimas semanas, o Nabe reduziu a previsão para a reação da economia para os próximos trimestres, quando comparada com pesquisa anterior." Embora sem dados concretos para saber o quanto os americanos pretendem economizar, está claro que eles gastam bem menos agora do que em anos anteriores. Houve redução de 45% no último ano no gasto com consumo. Os consumidores desembolsam, diariamente, uma média de US$ 62 em lojas, restaurantes, postos de gasolina e na internet. O valor não inclui prestação de casa e carro. Em julho de 2008, o gasto era de US$ 112. Gradativamente, o mercado de trabalho volta a contratar. Para 26% dos americanos, a sensação é de que as empresas voltaram a admitir empregados.