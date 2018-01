Crise na Argentina pode chegar ao Brasil Em entrevista ao "Opinião Brasil", da Rede Cultura, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Francisco Gros, lembrou que o sucesso do Mercosul é extremamente importante para o Brasil. De acordo com Gros, os ajustes são extraordinariamente duros, os quais não seriam fáceis de serem implementados no Brasil, já que mexem com o salário do funcionalismo e com as aposentadorias. Segundo ele, o pacote deve dificultar as exportações brasileiras, o que não representa propriamente uma novidade, já que o país vizinho vem atravessando um período de baixo crescimento econômico. Gros diz que a Argentina já foi um grande mercado para os produtos brasileiros, mas hoje é um mercado com mais restrições e mais limitações. Os analistas ouvidos pela coluna Mercado, da Agência Estado, acham que o pacote enfrentará resistências internas na Argentina por conta dos cortes no funcionalismo, mas deve ser bem recebido pela comunidade internacional. De acordo com os analistas, o mercado externo vai perceber o comprometimento da Argentina com as metas estabelecidas com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Veja link abaixo sobre os riscos do pacote argentino