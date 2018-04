Crise na aviação também deixa pilotos no chão Filho de comandante e apaixonado por aviação, Christiano Feitosa, hoje com 29 anos, voou pela primeira vez aos 17 anos, tornou-se instrutor, mas só se realizou em agosto passado, quando foi admitido como co-piloto pela Varig. Até aí, o início normal de uma carreira que exige extrema especialização em busca do retorno demorado, mas compensatório. Só que a crise do setor aéreo, agravada pelos atentados de 11 de setembro, levou a empresa a deixar em licença não remunerada cerca de 50 pilotos recém-contratados. Hoje, Feitosa é editor de imagens em uma operadora de TV por assinatura. "Fiquei em treinamento até outubro, mas só voei até dezembro", lamenta o piloto, que já acumulou mais de 2 mil horas de vôo. A fragilidade financeira das companhias é responsável por uma sobreoferta de pilotos de linhas comerciais - justamente os mais qualificados. Só a Transbrasil, com a gradual redução de suas operações nos últimos anos, deixou na rua entre 350 e 400 pilotos experientes, de acordo com o Sindicato Nacional dos Aeronautas. A maioria foi absorvida pela TAM, que expandiu suas rotas, e desde janeiro de 2001 pela Gol, que precisava da mão-de-obra para iniciar a operação. Mas o que dizer dos 183 pilotos que no ano passado formaram-se nas dezenas de escolas de pilotagem do País? No total, 873 pessoas cumpriram a carga horária de cerca de 200 horas exigida na formação desse tipo de profissional, mas só 21% passaram pelo rigoroso crivo do Departamento de Aviação Civil (DAC) e receberam o Certificado de Conhecimento Teórico (CCT). A partir daí, ainda é preciso acumular pelo menos mil horas a bordo de aviões antes de pleitear vaga numa companhia. "A guerra é feroz. Só surgem vagas se a frota aumenta ou morre alguém", diz o vice-presidente técnico da Gol, David Barione Neto. A companhia tem 238 pilotos e 15 Boeings 737. Ainda este ano serão recebidos mais quatro aviões e no mínimo 52 pilotos. Apesar da proposta de operar com quadro enxuto, a Gol foi tábua de salvação para muitos profissionais. A maioria dos pilotos da companhia veio da Vasp, incluindo Barione, depois que a empresa cancelou rotas internacionais, há três anos. Outro "fundador" da empresa, Adjalmo Cagnani Jr., acumulava mais de 20 anos na Vasp. A Transbrasil, só de dezembro para cá, deixou à mercê do mercado 41 pilotos. Destes, 36 estão na Gol e 5 na TAM. Salário menor Quando muda de empresa, o piloto praticamente recomeça a carreira. Um dos últimos da Transbrasil, que pediu para não ser identificado, foi para a TAM por salário 40% menor. Das viagens internacionais em Boeings 767-200, passou para Fokker 100 em rotas domésticas. "Mas estou feliz por voar." Situação ruim é a dos 30 pilotos que continuam na Transbrasil, sem salários desde outubro e no chão desde 3 de dezembro. "Para quem não tem nada, sempre é possível acreditar que algo será feito", diz o comandante Ernani Raymundi, com 28 anos de vôo. Há ex-pilotos da empresa voando em companhias na Coréia, na Suíça e na Arábia Saudita, enquanto outros comandam jatos corporativos, com boa renda. Para quem quer viver perto do céu, o salário não é o maior atrativo, embora um piloto de vôos internacionais receba entre R$ 12 mil e R$ 13 mil por mês. Poucos chegam a esse nível. A maioria começa em táxis aéreos ou pilota vôos fretados, com remuneração em torno de R$ 2 mil.