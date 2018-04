Crise na telefonia pode causar o "caladão" Depois do susto do apagão, aparece uma nova ameaça na vida dos brasileiros: o ´caladão´. O governo está preocupado que a crise econômica vivida pelo setor de telecomunicações tome a mesma proporção da que atingiu o setor elétrico. Um documento enviado pela área econômica do governo está sendo avaliado por integrantes da equipe que cuidou do apagão. Coordenado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Pedro Parente, o grupo analisa o futuro sombrio da operadoras: "O setor corre o risco de deixar de ser um caso de sucesso para entrar na lista de fracassos". E quem poderá pagar a conta, de novo, é a população. As operadoras já estão pedindo aumento de tarifa acima do índice de inflação. A revitalização do setor de telecomunicações, com mudanças no modelo atual, é apontada no estudo como uma necessidade, assim como a flexibilização das regras - algo que é pedido há tempos pelas operadoras. "O modelo básico criado para o setor à época da privatização foi esgotado". O documento sintetiza as dificuldades e perspectivas do setor, e foi levado à discussão pela Câmara de Política Econômica, pelo presidente do Banco Central, Armínio Fraga, e pelo diretor de Política Monetária, Luiz Fernando Figueiredo. A partir dele houve uma mudança visível no discurso do governo sobre o futuro das telecomunicações. Há divergência sobre quem seja o autor do estudo e, ao fazerem sua apresentação há um mês, os representantes do BC disseram ser um trabalho técnico, escrito por ´um amigo especialista´. Foi depois dele que Renato Guerreiro se demitiu da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que presidia. O ministro das Comunicações, Juarez Quadros, nega que o setor de telecomunicações esteja diante de uma crise de grandes proporções, como a que atingiu o setor energético. Para ele, a crise financeira é passageira, decorrente das circunstâncias da economia. Os problemas esbarram na Anatel A Anatel é apontada no documento como um órgão regulador movido por "uma visão incompleta da realidade", o que é "um risco para a atração de investimentos". "A Agência não consegue adequar seu modelo à realidade nacional e internacional do setor". O texto destaca o enfraquecimento do serviço de telefonia móvel, em favor da fixa. A crítica pode ser associada ao fato de que a operação de novos serviços, como o Serviço Móvel Pessoal, está atrelada ao cumprimento antecipado de metas de universalização pelas empresas de telefonia fixa. Outra crítica refere-se à atuação da agência. "O regulador preferiu limitar seu campo de atuação a uma suposta defesa do consumidor, deixando em segundo plano seu papel fundamental de promotor do desenvolvimento econômico sustentável do setor". A atração de investimentos é prejudicada pelos "baixos" resultados econômicos de "todas" as operadoras brasileiras. O regime de tarifas é comparado ao regime estatal. "Os contratos de concessão das celulares são violados e comprometem a capacidade de investimento das empresas". E prossegue: "O controle irracional e arbitrário de tarifas gera distorções com efeitos negativos". O documento sugere que a agência atue para reduzir a carga tributária "recordista mundial, superior a 40%, que recai sobre as contas dos consumidores". No caso da telefonia celular, a análise é de que as tarifas têm sido mantidas em cerca de metade do que está estabelecido nos contratos. E aponta o reajuste como forma de regularizar o setor e afastar a ameaça do ´caladão´ nas linhas do País.