Crise na Varig afeta funcionários do fundo de pensão Aerus A grave situação financeira da Varig vai prejudicar a aposentadoria dos seus funcionários participantes do fundo de pensão Aerus. A companhia aérea já comunicou à Secretaria de Previdência Complementar (SPC), do Ministério da Previdência e Assistência Social, que não tem condições de manter os atuais planos de benefícios para os participantes e a alteração proposta, já aprovada pelo Ministério, prevê a redução do valor das contribuições da empresa patrocinadora e mudança nos planos oferecidos. O secretário de Previdência Complementar, José Roberto Savóia, reconhece que a proposta da Varig contraria a expectativa dos participantes, mas afirma que é a solução para que a empresa continue participando do fundo de pensão. "Os planos mantidos pela Varig hoje custam 12% da sua receita e a empresa provou que não tem condições de mantê-los", disse Savóia. De acordo com o secretário a proposta da Varig abrange também a dívida antiga, superior a R$ 500 milhões que a companhia aérea tem para com o fundo de pensão. Para esse débito, correspondente a contribuições antigas não repassadas, a Varig quer prazo de 20 anos, além de um período de carência. Para isso a empresa deu bens em garantia. Se a companhia não quebrar no meio do caminho, os atuais aposentados e pensionistas da empresa terão assegurados o pagamento dos benefícios correspondentes. O Aerus é um fundo de pensão multipatrocinado. Além da Varig e da Transbrasil, hoje em estado de insolvência, várias empresas do setor participam do fundo. A Vasp tem um fundo de pensão próprio, o Aeros, para seus funcionários. Para os participantes ativos, ou seja, para os funcionários da companhia associados ao fundo de pensão que ainda são contribuintes da empresa, é que haverá mudanças no valor esperado para a aposentadoria. A Varig vai reduzir o valor da contribuição patronal, enquanto que os funcionários continuarão contribuindo com o mesmo montante. Isso, somado à mudança do plano de benefício definido para contribuição definida, significará uma aposentadoria menor no futuro. O secretário explicou que os atuais planos de benefícios oferecidos pela empresa no Aerus são antigos e foram construídos de forma semelhante aos oferecidos pelas empresas estatais. No plano de benefício definido, por exemplo, o valor da aposentadoria e pensão já está dado e as contribuições é que devem ir sendo ajustadas ao longo do tempo para corresponder ao benefício definido. O contrário ocorre no plano de contribuição definida. Nele é o valor das contribuições acumuladas no tempo que irá definir o valor do benefício a ser recebido na inatividade.