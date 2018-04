Crise na Venezuela não reflete no Brasil, diz Amaral A renúncia do presidente da Venezuela, Hugo Chavez, "não deve ter impacto significativo" no Brasil ou nas relações com a Venezuela, segundo o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral. De acordo com o ministro, a mudança política não afetará a economia brasileira e nem os negócios no setor de petróleo. Ele disse que a crise política na Venezuela e a crise argentina mostram que o Brasil está em uma situação privilegiada de "enorme estabilidade política e econômica" e que isso tem rendido frutos como o crescimento da economia e das exportações em 2001, um ano de recessão internacional. Leia tudo sobre a crise na Venezuela