Crise não afeta interesse dos estrangeiros, diz Furlan O ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan, disse hoje em Fortaleza que a crise política enfrentada pelo PT e pelo governo não afeta o interesse dos investidores estrangeiros no Brasil. De acordo com ele, os números da economia impressionam mais do que as notícias veiculadas pela imprensa sobre o suposto pagamento de mesadas de parlamentares no Congresso, o chamado "mensalão". "Os números da economia são muito saudáveis. O Brasil tem uma geração de caixa extraordinária com 38 bilhões de dólares em superávit comercial até junho - em 12 meses. E as pessoas olham os números mais do que lêem as notícias. São os números que falam mais forte". Furlan está no Ceará participando do 23º Encontro Econômico Brasil-Alemanha. Na abertura do evento, quando apontava as vantagens de se investir no Brasil, ele falou indiretamente sobre as novas denúncias veiculadas sobre o mensalão. "A imprensa é mais do que livre. Não há controle do governo sobre a opinião publicada. É só olhar os jornais e revistas de hoje", comentou.