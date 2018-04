Crise no Brasil e Uruguai já contamina África do Sul O nervosismo dos investidores com os rumos da economia brasileira e de outros países sul-americanos já está tendo um impacto em países emergentes de outras regiões do mundo. A moeda sul-africana, o rand, chegou a perder hoje 16 cents, atingindo 10,44 diante do dólar norte-americano, sua menor cotação das últimas sete semanas. No fechamento do mercado a moeda sul-africana recuperou parcialmente as perdas, atingindo 10,58. Ontem, o rand já havia sofrido um forte volatilidade. Analistas da City londrina salientam que o temor entre investidores de que a crise argentina esteja se espalhando para o Brasil e o Uruguai começou a colocar pressão sobre as moedas de alguns países emergentes de outros continentes. Além disso, a crescente preocupação com os rumos da recuperação da economia norte-americana, que para muitos está fadada ao ´mergulho duplo´ - ou dupla recessão - reduziriam ainda mais a demanda pelas commodities agrícolas, prejudicando os países em desenvolvimento. A África do Sul adota um regime de câmbio flutuante. Ao longo de quase todo este ano, o rand vinha se recuperando de uma forte desvalorização de 37% diante do dólar no final passado, que levou a sua cotação a 13,85.