Crise no Mercosul é passageira, segundo Cepal O diretor da Cepal no Brasil, Renato Baumann, admitiu que os Estados Unidos poderão exercer pressão sobre os países do Mercosul para obter vantagens nas negociações da Área Comércio das Américas (Alca), por conta da fragilidade econômica que toma conta do bloco. Apesar da possibilidade, ele considera a turbulência passageira, o que significa que o Mercosul poderá estar bastante fortalecido o processo de negociação, que começa efetivamente no ano que vem e se estende até o fim de 2004. Para ele, a Alca tem sido um aprendizado para o Mercosul, pois tem forçado os países-membros a buscar convergência em diversos temas negociados, como a agricultura. "Trata-se de uma experiência sem precedentes, cujo maior desafio é a convergência de posições", afirmou durante seminário "Perspectivas do Setor Externo da Economia Brasileira, organizado pela Sobeet, em São Paulo. Na avaliação do economista, ainda é muito cedo para se saber se a Alca será benéfica ou prejudicial ao Brasil. Destacou que somente no ano que vem, quando os países fizerem suas ofertas de negociação, é que se poderá ter um quadro mais claro sobre o que o Brasil terá de negociar sobretudo com os EUA. Ele ressaltou que temas importantes como imigração não estão sendo debatidos nas discussões e tampouco a questão tributária. Neste último caso, países do Caribe, por exemplo, conseguem com o imposto de importação arrecadar até 45% da receita do país. No Brasil, esse número é 1,5%. "Quando as tarifas zerarem, como ficará a situação desses países que têm no imposto de importação uma alta fonte de receita?", questionou. "Temos de começar as negociações para saber a resposta".