Crise pode atingir produtores de soja do MT, diz jornal O jornal Financial Times afirma hoje que os produtores de soja do Estado do Mato Grosso, apesar de obterem uma safra recorde neste anos, estão fadados a enfrentar a sua pior crise financeira desde que começaram a cultivar na região em meados da década de 80. Numa extensa reportagem, o diário britânico afirma que o colapso dos preços internacionais da soja e um grande aumento dos custos de produção pegaram os endividados fazendeiros do Mato Grosso no contrapé, fazendo com que eles sofram grandes perdas após acumularem anos de polpudos lucros. "Como resultado, duas décadas de expansão do estilo ´corrida ao ouro´ nessa fronteira agrícola estão chegando ao fim", disse o FT. Os agricultores devem perder mais de meio bilhão de dólares com suas plantações, segundo estimativa da federação de agricultura estadual (Famato). "Com os recursos reduzidos, os fazendeiros deverão plantar menos em setembro, diminuindo ainda mais as perspectivas de exportação de soja e produtos de soja, que totalizaram US$ 10 bilhões em 2004", disse o jornal.