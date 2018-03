Crise pode levar 90 mi à pobreza extrema, diz Bird Cerca de 90 milhões de pessoas em países em desenvolvimento correm o risco de entrar em um nível de pobreza extrema como resultado da crise econômica global, disse o comitê de desenvolvimento do Banco Mundial hoje. O comitê acrescentou que os membros do Banco Mundial devem seguir seu compromisso de aumentar a ajuda e sua eficácia e de evitar as medidas protecionistas. O comitê pediu que um estudo sobre a necessidade de aumento de capital pelo Banco Mundial seja concluído no segundo trimestre de 2010.