Crise põe em risco projeto de ponta da Embraer

Não há momento bom para crise, mas este, que determinou as 4.200 demissões de funcionários feitas pela Embraer, não poderia ser pior para a empresa. A Embraer está batalhando parcerias internacionais para o desenvolvimento de um projeto militar ambicioso, o cargueiro e avião tanque C-390. O valor estimado da fase inicial do programa fica entre US$ 500 milhões e US$ 600 milhões. O presidente da companhia, Frederico Curado, tinha a expectativa de anunciar os acordos ao longo do ano. Na sexta-feira, em São José dos Campos, um executivo ligado à vice-presidência para o mercado de defesa disse ao Estado que "a vida ficaria um pouco mais fácil" se o Comando da Aeronáutica confirmasse suas encomendas desse jato, "já anunciadas, mas não formalizadas". Esse pacote é coisa de 22 unidades iniciais, ao custo de US$ 1,3 bilhão. A aviação militar precisa reforçar a frota de transporte rápido para atender ao conceito do Plano Estratégico de Defesa, apresentado em dezembro de 2008, que pretende ter Forças Armadas com grande poder de deslocamento. O ministro da Defesa, Nelson Jobim, revelou a expectativa de receber os aviões a partir de 2015. O C-390 voa a 850 km/hora e leva 19 toneladas de carga útil. Abriga 64 pára-quedistas equipados para combate ou 84 soldados de infantaria convencional, além de um arranjo para a retirada de feridos ou doentes em zonas de alto risco. Um pedido firme da aeronáutica ajudaria a ofensiva comercial da companhia no segmento da nova geração de transportadores médios, um mercado que envolve 700 aeronaves em 77 países e não menos de US$ 13 bilhões em novos negócios. O relacionamento da Embraer - uma ex-estatal, privatizada em 1995 - com o governo se dá por meio da participação acionária do fundo Previ, que detém 14% das ações da empresa e do BNDESPar, que detém outros 5%. O governo federal pode usar sua ação especial, a golden share, em caso de interesse da segurança nacional. Os programas contratados junto ao Ministério da Defesa abrangem a revitalização de 57 a 59 supersônicos F-5E, americanos, fabricados nos anos 70 e 80, a atualização tecnológica de 53 bombardeiros leves subsônicos AMX e a construção de 100 Super Tucanos, turboélices de ataque ao solo e treinamento. Os três empreendimentos são executados na fábrica de Gavião Peixoto, a 300 km de São Paulo e implicam encomendas avaliadas em mais de US$ 1 bilhão. Outro complicador: a empresa será a receptora da tecnologia transferida por meio da escolha F-X2 para a compra dos novos caças avançados da FAB, mas adotou posição de neutralidade em relação aos três modelos finalistas - o americano F-18 Super Hornet E/F, da Boeing Company, o francês Rafale C, da Dassault Aviation, e o sueco Gripen NG, da Saab.