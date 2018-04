Crise provoca rombo de US$ 10 trilhões à economia mundial

A crise financeira custou mais de US$ 10 trilhões aos governos de todo o mundo e algumas economias se preparam para enfrentar sua pior dívida pública desde a Segunda Guerra Mundial. Os dados são do Fundo Monetário Internacional (FMI), que um gasto dos países ricos no valor de US$ 9,2 trilhões para salvar bancos e dar liquidez ao mercado financeiro.

O valor dos gastos com os bancos é equivalente a oito "brasis". Ou seja, o montante já gasto e prometido por governos para ajudar as instituições financeiras equivale a quase oito vezes o PIB brasileiro, de cerca di US$ 1,5 trilhão.

Veja também:

ESPECIAL: Dólar, o fim de uma era?

As medidas do Brasil contra a crise

As medidas do emprego

De olho nos sintomas da crise econômica

Dicionário da crise

Lições de 29

Como o mundo reage à crise

Do total, quase US$ 2 trilhões já foram distribuídos às empresas financeiras. O restante são garantias e empréstimos com juros bem abaixo do mercado. Em injeção de capital, os gastos foram de US$ 1,1 trilhão, contra US$ 4,6 trilhões em garantias.

Além de ter de emprestar e salvar bancos, governos viram suas arrecadações despencarem diante da queda da produção e do consumo. Por isso, o FMI alerta que a crise terá um efeito de longo prazo. Em 2014, as dívidas do governo do Japão somarão 239% de seu PIB, 132% do PIB da Itália e 112% do produto americano.

O FMI e analistas acreditam que os governos conseguirão recuperar parte desse dinheiro durante a próxima década. O problema é que a dívida explodirá até lá e, segundo o Fundo, os países ricos deverão atingir um déficit em seu orçamento de 10,2% de seus PIBs ao final do ano. Para muitos países, esse será o maior déficit desde o final da Segunda Guerra Mundial.