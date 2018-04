Crise vai favorecer país asiático Com a crise, a China vai ganhar mais espaço no Brasil nos setores em que é muito competitiva, como vestuário e calçados. A produção brasileira de vestuário caiu 13,6% de janeiro a maio em relação a igual período de 2008, enquanto a quantidade importada da China cresceu 41,6% no primeiro semestre. "O Brasil se transformou em um desaguadouro da China, por conta da queda da demanda nos Estados Unidos e Europa", diz Aguinaldo Diniz Filho, presidente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil (Abit). Em calçados, a produção brasileira recuou 17,6% de janeiro a maio. As importações chinesas também caíram no semestre, mas o ritmo foi menor: 7,8%. No entanto, a fatia da China no consumo total do Brasil vai diminuir. A produção industrial do País caiu 13,9% de janeiro a maio em relação a igual período de 2008, e a quantidade importada da China cedeu 26,8%. Fernando Ribeiro, economista da Funcex, ressalta que alimentos e veículos sustentam a indústria e, nesses segmentos, a participação da China é restrita.