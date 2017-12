Cristália lança genérico do Polaramineâ O Laboratório Cristália anunciou hoje (31) que o genérico do antialérgico de marca Polaramineâ já está nas farmácias, na versão 0,4 miligramas por mililitro (mg/ml). O preço no varejo da apresentação de 120 ml é de R$ 4,85 - 54% menos do que os R$ 7,50 do remédio de referência no mesmo volume. O princípio ativo maleato de dexclorfeniramina, usado na produção de Polaramineâ, é indicado no tratamento de alergias como rinite, urticárias, reações alérgicas a poeira, pêlos de animais ou até alergias de alimentos como frutos do mar, chocolate e enlatados. Até o final de 2001, o Laboratório Cristália pretende lançar mais de uma dezena de medicamentos genéricos no mercado.