Critérios para escolher um bom curso de idiomas Como fazer a escolha certa ao procurar um curso de línguas? Primeiro, o aluno deve tentar definir um perfil a fim de chegar a uma resposta satisfatória. Coisas do tipo: em quanto tempo quer acabar o curso, quantas horas tem para estudar por semana, qual o objetivo que deseja alcançar, quantas horas pode se dedicar a atividades extras e se pode aproveitar a infra-estrutura da escola ( bibliotecas e laboratórios) devem ser levados em conta. Além de considerar sua necessidade e disponibilidade, o aluno também deve estar ciente da função que o curso tem para sua formação, seja profissional, acadêmica ou cultural. Por outro lado, deve desconfiar das escolas que prometem resultados imediatos, como "aprenda inglês em seis meses". São falsos milagres em se tratando de educação, já que todo aprendizado implica em dedicação e empenho. Para se chegar a um nível razoável da língua, a carga horária recomendada é de pelo menos 300 horas de aula, o que equivale a cerca de três anos e meio. Por isso, melhor desconfiar de instituições que divulgam promoções miraculosas. A abordagem do curso também deve corresponder à expectativa do aluno. Ou seja, ele pode optar por um curso mais comunicativo - voltado à conversação - ou instrumental - voltado ao aprendizado da leitura e da escrita. Pesquisar antes é a melhor alternativa Outra estratégia importante é fazer perguntas a pessoas que já fizeram o curso, tais como: quais são os defeitos e qualidades da escola, como são os professores, como é o aproveitamento das aulas, se há atividades extras e se o resultado foi satisfatório. Para o aluno que tem tempo livre, escolher um curso que não se restrinja apenas à sala de aula é a melhor opção. Assim, pode aproveitar atividades culturais, como shows e palestras, a fim de aperfeiçoar ainda mais o idioma. Também é necessário conhecer a formação, a experiência dos professores e as instalações do instituto (salas, laboratórios e bibliotecas). Outra dica importante diz respeito à carga horária do curso e ao número de alunos por sala de aula. Há escolas que preparam os alunos para os certificados internacionais de proficiência da língua e, inclusive, são autorizadas a realizar as provas no Brasil. O que a Fundação Procon-SP recomenda A Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual - também recomenda que se faça uma pesquisa de informações como conteúdo do programa, material didático (livros e apostilas), currículo dos professores e carga horária. A disponibilidade de tempo e dinheiro também conta no momento da escolha. Consulte o link abaixo para outras orientações do órgão nesta questão. Também veja nos links abaixo se vale a pena fazer aula particular e a opinião de um especialista sobre o assunto.