Crocs pretende fechar sua fábrica no Brasil A Crocs, fabricante de calçados de borracha que viraram febre no mundo, informou que passou de lucro a prejuízo no terceiro trimestre e que planeja fechar sua fábrica no Brasil até o final do ano. A empresa pretende ajustar seus negócios à queda nas vendas. As perdas da empresa americana foram de US$ 148 milhões no trimestre, ante lucro de US$ 56,5 milhões. A receita recuou 32%, para US$ 174,2 milhões.