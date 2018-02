CRONOLOGIA-Conheça a história dos piores acidentes aéreos O acidente desta terça-feira com um avião da TAM que partiu de Porto Alegre (RS) rumo ao aeroporto de Congonhas, na capital paulista, pode se tornar o pior da história da aviação brasileira. A mais trágica colisão até agora é a de setembro de 2006, quando um avião da Gol se chocou no ar com um jato Legacy, matando 154 pessoas. O Airbus 320, que colidiu no fim desta tarde contra o prédio da empresa, depois de derrapar na pista do aeroporto e atravessar a avenida Washington Luiz, transportava 176 pessoas, entre passageiros e tripulantes, segundo a TAM. Veja abaixo uma relação dos piores acidentes aéreos da história brasileira e mundial: Setembro de 2006 -- um Boeing da Gol se choca com um jato Legacy e cai no Estado de Mato Grosso, resultando na morte de 154 pessoas. Maio de 2004 -- um EMB 125, da Rico Líneas Aéreas, caiu em uma área de selva a 40 quilômetros de Manaus e causou a morte de seus 33 ocupantes. Novembro de 2001 -- um Airbus cai pouco depois de decolar em Nova York, matando 265 pessoas. Setembro de 2001 -- a despressurização da cabine de um avião da TAM, que fez um pouso forçado no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, causou a morte de uma passageira. Fevereiro de 1998 -- um Airbus da companhia taiwanesa China Airlines se acidenta perto do aeroporto internacional de Taipei e mata 202 pessoas. Outubro de 1996 -- aeronave Fokker 100 da TAM cai no bairro do Jabaquara, perto do aeroporto de Congonhas, e mata 99 pessoas. Janeiro de 1996 -- cargueiro Antonov cai em Kinshasa, na República Democrática do Congo, e mata pelo menos 300 pessoas, segundo números oficiais. Fevereiro de 1990 -- um Fokker-27 da TAM que fazia a rota São Paulo-Araçatuba cai em Bauru, causando a morte de três pessoas. Setembro de 1989 -- um Boeing 737-200 da Varig fez uma aterrissagem forçada em uma zona da selva do Mato Grosso por um erro na rota de vôo, matando 14 pessoas. No mesmo mês, um avião Ilyuchin cai em Cuba e mata 170 pessoas. Dezembro de 1988 -- atentado terrorista em Lockerbie, na Escócia, em um Boeing da Panam, mata 270 pessoas, incluindo moradores da cidade. Agosto de 1985 -- Boeing 747 da Japan Airlines que ia de Tóquio a Osaka cai e causa morte de 520 pessoas. Junho de 1984 -- um avião Bandeirante da TAM cai em Macaé, no Estado do Rio, causando a morte de 18 pessoas. Junho de 1982 -- um Boeing da Vasp bateu contra uma colina quando tentava pousar em Fortaleza, matando 137 pessoas. Abril de 1980 -- um Boeing 727 da Transbrasil se chocou contra uma colina nas proximidades de Florianópolis e 54 pessoas morreram. Março de 1977 -- dois Boeing 747 batem no aeroporto de Tenerife, na Espanha, e 583 pessoas morrem. Julho de 1973 -- avião Boeing da Varig cai na região do aeroporto francês de Orly e causa 123 mortes. (Por Maurício Savarese e Denise Luna)