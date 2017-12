CRT quer lançar pré-pago e acesso à Internet O interventor da Anatel na CRT - Companhia Riograndense de Telecomunicações - , Ronaldo Rangel de Albuquerque Sá, revelou que a empresa deverá ter, até o final do ano, duas novidades. A primeira delas será o serviço de pré-pago para o telefone fixo, que já tinha sido anunciado anteriormente durante a gestão provisória da Brasil Telecom na operadora. Outro lançamento será o acesso à Internet pelo aparelho de telefone. Este projeto está sendo negociado com fabricantes de telefones, disse Albuquerque Sá, e será provavelmente desenvolvido com exclusividade para a CRT. O interventor disse que já há experiências com este tipo de conexão, que usa o telefone como meio de acesso à Internet. O aparelho ganharia um chip de fax modem e usaria um protocolo semelhante ao WAP (Wireless Application Protocol), que serve para conectar o celular à rede de computadores.