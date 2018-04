CSA confirma que vai contratar 600 chineses no Rio O presidente da Companhia Siderúrgica do Atlântico (CSA), Aristides Corbellini, confirmou nesta terça-feira, 17, a contratação de 600 chineses para trabalhar na construção da unidade da CSA no Rio de Janeiro, uma parceria da siderúrgica alemã ThyssenKrupp (90%) e da Companhia Vale do Rio Doce (10%). Entidades sindicais se opõem à mão-de-obra estrangeira, alegando que há no País trabalhadores qualificados para o projeto. "Está confirmado e eles são necessários para fazer as obras dentro do prazo e dentro do orçamento", afirmou o executivo. Corbellini participou da solenidade de assinatura de convênio, de R$ 10 milhões, da empresa com o Sistema Firjan, que por meio do Senai-RJ, vai treinar 1.500 profissionais em operação e manutenção siderúrgica. Durante a apresentação do projeto para convidados e jornalistas, Corbellini fez questão de ressaltar que o projeto dará prioridade para contratação dos trabalhadores na região, no bairro de Santa Cruz, zona oeste do Rio. Os empregos diretos durante a fase de implantação do projeto são estimados em 10 mil, em média, com possibilidade máxima de 18 mil contratações. Na fase de operação da usina, 3.500 empregos serão criados. Também presente ao evento, o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio, Maurício Chacur, minimizou a presença dos trabalhadores chineses no empreendimento. "Eles são temporários, apenas na fase de construção da coqueria (unidade que transforma o carvão mineral em coque, matéria-prima siderúrgica)", afirmou. Corbellini confirmou, ainda, o cronograma do empreendimento, cujo prazo de construção termina em março de 2009. A coqueria deve ser concluída no final de 2008 e a construção de um porto, por volta de agosto a setembro do mesmo ano. A CSA deve custar três bilhões de euros, e tem previsão de atingir produção de cinco milhões de toneladas ao ano. Toda a produção será exportada. De acordo com cálculos anunciados por Corbellini, as exportações de aço brasileiras devem ganhar um acréscimo de 40% quando a usina estiver em plena operação. BNDES Segundo o diretor financeiro da CSA, Ricardo Carpineti, a empresa está em conversações com Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para financiamento do projeto, em sua fase de implementação. "Estamos conversando sobre um valor em torno de US$ 300 milhões a US$ 500 milhões. Mas ainda não há nada definido, estamos apenas conversando", disse, acrescentando esperar "evoluir" nas negociações com o banco ainda este ano.