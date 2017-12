CSFB Garantia lança fundo da Petrobrás O CSFB Garantia lançou um fundo mútuo de investimentos que participará no leilão de ações da Petrobras. O CSAM - FMP - FGTS - Petrobras, foi desenvolvido para pessoas físicas com mais de R$10 mil de saldo no Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço (FGTS). O fundo exige investimentos mínimos de R$5 mil e sua taxa de administração é de 1% ao ano. Os cotistas do novo fundo que mantiverem seus investimentos pelo período de 1 ano, se beneficiarão de um desconto de 20% no preço da ação concedido pelo Governo. Tal desconto será de apenas 10% caso o investimento no fundo seja entre 6 e 12 meses. O Fundo está aberto para aplicações até o dia 31 deste mês.