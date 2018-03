CSN deve anunciar amanhã investimentos em MG O governador de Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), e o presidente da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Benjamin Steinbruch, irão se reunir amanhã, às 15h30, no Palácio da Liberdade. A expectativa é de que seja anunciada a retomada de investimentos da companhia no Estado. A assessoria de imprensa da CSN confirmou o encontro do executivo com o governador mineiro.