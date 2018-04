CSN e Corus apresentam processo de fusão ao BNDES O diretor-presidente da CSN, Benjamin Steinbruch, e o presidente da siderúrgica anglo-holandesa Corus, Tony Pedder, reuniram-se nesta quarta-feira com o diretor de Mercado de Capitais do BNDES, Eduardo Gentil, para fazer uma apresentação do processo de fusão entre as duas siderúrgicas. Segundo informações de executivos da Corus, a empresa deve apresentar ao banco, no prazo de um a dois meses, projeções detalhadas sobre o negócio. A partir daí, o BNDES, credor da Vicunha Siderurgia no processo de descruzamento acionário entre a CSN e a Vale do Rio Doce, analisará a operação. "Foi um encontro de introdução, não entramos em detalhes sobre a operação", garantiu Pedder durante sua passagem por São Paulo. O executivo enfatizou que o acordo se trata de uma fusão e não de uma "aquisição disfarçada". Especialistas, contudo, avaliam que o acordo pode representar uma venda. "Vamos explorar o que as empresas têm de melhor, baixos custos da CSN e os mercados da Corus na Europa e EUA", disse Pedder. Ele afirmou também que não pretende deixar de produzir na Inglaterra no curto prazo, tranferindo produção para o Brasil. "A Corus não vai sair fechando fábricas na Europa." Se a união se concretizar, a CSN-Corus será a sexta maior siderúrgica do mundo. Pelo acordo, a CSN passaria a deter 37,6% do capital da empresa resultante da fusão, assumindo a posição de maior acionista individual da CSN-Corus. Mas o BNDES, a quem a empresa deve US$ 600 milhões lastreados em ações da siderúrgica, precisa dar sinal verde à operação. Segundo informações, o banco está encaminhado o processo de licitação para contratação de especialistas que analisarão a operação.