CSN e Usiminas informam ao governo que não haverá fusão Representantes da CSN e da Usiminas negaram hoje formalmente ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a intenção de fusão entre as duas empresas. ?Estamos desmentindo categoricamente qualquer entendimento, negociação, tratativa de fusão?, disse o advogado da Usiminas, José Inácio Gonzaga Franceschini. ?Não temos nenhuma negociação em andamento?, afirmou Tércio Sampaio Ferraz Júnior, advogado da CSN. O conselho convocou os diretores a prestar esclarecimentos sobre as informações veiculadas na semana passada sobre a fusão das companhias. A convocação foi pedida, segundo o conselheiro Fernando Marques, para ?resolver as assimetrias de informações?.