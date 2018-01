CSN e Vale anunciam descruzamento Depois de três adiamentos, o descruzamento das participações acionárias entre a Companhia Vale do Rio Doce e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) aconteceu. Hoje, os sócios estiveram reunidos na sede da mineradora para fechar os detalhes finais da operação. Em breve, as empresas devem enviar um fato relevante à Bovespa com os termos da operação de descruzamento. A separação acionária envolve ainda a participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Para viabilizar a operação, o órgão aprovou um pacote financeiro que possibilitará ao Grupo Vicunha, principal controlador da CSN, comprar a parte da Previ e da Bradespar na siderúrgica. O BNDES financiará US$ 390 milhões, sendo que US$ 190 milhões serão emprestados de forma indireta por meio do Unibanco e do BBA, agentes repassadores do banco. Analistas de mercado consideram o descruzamento fundamental para o desenvolvimento das duas companhias. A expectativa é de valorização dos papéis das duas empresas nos próximos dias.