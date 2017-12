CSN fará captação de até US$ 100 milhões em abril O presidente da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Benjamin Steinbruch, confirmou hoje que a empresa deve fechar, ainda este mês, uma captação no mercado internacional entre US$ 50 milhões e US$ 100 milhões. Segundo o executivo, a operação já está bastante adiantada e deve ter prazo de dois anos. Ele disse ainda que as perspectivas do mercado são bastante favoráveis e que a CSN iria aproveitar a oportunidade. Entre os principais vencimentos da siderúrgica em 2003 está um US Commercial Paper de US$ 250 milhões em abril e outro, de US$ 80 milhões, em outubro. A empresa também tem amortizações referentes a várias linhas de financiamento no total de US$ 140 milhões.