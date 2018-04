CSN faz suspense sobre eventual troca de comando A saída da atual super-executiva Maria Silvia Bastos Marques da presidência da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) deverá ser anunciada na próxima semana. Fontes ligadas à empresa asseguram que a executiva informou à diretoria desejo de deixar a CSN na tarde da última sexta-feira. Confirmada a mudança, a família controladora Steinbruch poderá trazer um executivo do mercado para a empresa ou optar por solução interna, reorganizando a direção e até extinguindo o cargo de presidente. Há versões diferentes para a saída de Maria Silvia. Uma delas aponta que a executiva teria ambições políticas e poderia até postular uma candidatura. A executiva é filiada ao PFL e já ocupou cargos públicos no município do Rio e no Governo Collor. Um executivo disse que ela já comentou diversas vezes que somente uma mulher poderia "endireitar o País", assim como nunca escondeu a admiração por Margaret Thatcher, que comandou a Inglaterra de 79 a 90. O presidente nacional do PFL, senador licenciado Jorge Bornhausen (SC), disse hoje, porém, que não tem "fundamento" as especulação de que ela deixará o cargo para ser candidata à Presidência. A outra versão indicaria, por parte da executiva, o desejo de alçar novos desafios na iniciativa privada, e por parte dos controladores, um eventual interesse em dar um perfil mais estratégico à direção dos negócios da empresa, depois do descruzamento das ações que CSN e Vale do Rio Doce detinham entre si. Um especialista na caça de executivos do eixo São Paulo-Rio comentou que a família admitiria trazer um executivo com perfil estrategista para a companhia e que os nomes de Maurício Botelho, presidente da Embraer, e de Paulo Periquito, presidente da Brasmotor e Multibras, eram atraentes, especialmente pela experiência no exterior, para onde a CSN quer crescer. Procurado, o presidente do conselho de administração da empresa, Benjamin Steinbruch, não estava em sua casa em São Paulo. A assessoria de comunicação informou que a CSN não iria dar declaração sobre a notícia. Ontem pela manhã, funcionários da empresa comentaram pelo telefone que ficaram surpresos com a notícia da saída de Maria Silvia veiculada na imprensa, apesar dos rumores, nos últimos seis meses, que isto poderia ocorrer. Espera-se para amanhã uma posição oficial da empresa. Os rumores de mercado ganharam corpo no fim do ano passado, com a contratação do executivo Antônio Ulrich, que era o principal executivo da Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga, para o cargo de diretor do centro corporativo da CSN, reportando-se à Maria Silvia. A própria executiva havia ocupado o cargo até galgar ao cargo de presidente. Além disso, o lucro da empresa caiu de R$ 1,6 bilhões em 2000, quando refletia os efeitos das vendas da empresa na Light e Vale, para R$ 296 milhões no ano passado. Um executivo que conhece a família Steinbruch aposta que, caso se concretize a saída da executiva, os controladores poderão aproveitar para redividir o poder dentro da companhia, até então concentrado nas mão de Maria Sílvia, talvez, até, extinguindo o cargo de presidente. Neste caso, as apostas voltam-se ao retorno de um modelo antigo, no qual Ulrich ficaria como o homem-forte da empresa, ladeado por diretores de unidades de negócios.