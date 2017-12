CSN não consegue reaver depósito judicial de R$ 200 mi O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Nilson Naves sustou ontem autorização dada pelo ministro Teori Zavascki, também do STJ, para que a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) levantasse um depósito judicial no valor de R$ 200 milhões na Caixa Econômica Federal. Segundo informou há pouco a assessoria de imprensa do STJ, a decisão foi tomada mediante efeito suspensivo em agravo regimental interposto pela Fazenda Nacional contra a decisão de Zavascki, num processo envolvendo a correção monetária dos demonstrativos financeiros da CSN relativos ao período-base de 1989 pela aplicação do IPC de fevereiro de 1989 (10,14%), além daquele já fixado por acórdão (42,72%) do tribunal, em janeiro de 1989. Ao tomar a decisão, Naves acolheu argumento da União de que "a recuperação desses valores é extremamente difícil, e o dano que sofrerá o erário com este levantamento é fator incontestável". Em seu despacho, Naves observou que "causa preocupação a iminência do levantamento de vultosa quantia, sem que, conforme alegado pela requerente (a Fazenda Nacional), tenha havido uma segura apuração dos valores pretendidos pelo contribuinte". O processo encontra-se no STJ em grau de recurso especial e está pendente de julgamento pela Primeira Turma do tribunal, tendo como relator o ministro Teori Zavascki.