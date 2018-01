CSN oferece US$ 8 bilhões pela anglo-holandês Corus A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anunciou nesta sexta-feira uma oferta de compra do grupo siderúrgico anglo-holandês Corus. A oferta representa um desembolso total de mais de US$ 8 bilhões. Se o negócio for efetivado, a CSN pularia da 49ª para a 5ª posição entre os maiores grupos de aço do mundo, com produção combinada de cerca de 24 milhões de toneladas. A direção da Corus, atualmente o 8º maior grupo siderúrgico mundial, havia anunciado há menos de um mês ter aceito uma oferta de compra feita pelo grupo indiano Tata Steel. A oferta ainda não foi avaliada pelos acionistas, o que abriu a brecha para a proposta da CSN. Hoje, jornais indianos já informavam que a Tata poderia aumentar sua oferta pela empresa. Para a CSN, a oferta tem um forte apelo estratégico e industrial. ?A combinação das duas empresas criaria um grupo forte e global, com posições de liderança no mercado e excepcionais redes de distribuição nos mercados desenvolvidos e emergentes?, disse, em nota, Benjamin Steinbruch, presidente do conselho de administração e diretor-executivo da CSN. ?O grupo resultante da fusão seria um líder no mercado global de siderurgia, auto-suficiente em minério de ferro e idealmente posicionado para se beneficiar da consolidação em andamento no setor.? O grupo brasileiro informou que ?pretende financiar a aquisição da Corus por meio de uma conjugação de recursos financeiros já disponíveis e outros a serem obtidos por meio de novo financiamento a ser contratado junto a um grupo de bancos?. Segundo a companhia, entre esses bancos estão o Barclays Bank PLC, o Goldman Sachs Credit Partners L.P. e o BNP Paribas. A empresa afirmou ainda que não há necessidade de vender ativos para financiar o negócio. Disputa Para analistas, esse pode ser apenas o início de uma disputa pela Corus. ?A expectativa é que essa história tenha desdobramentos e que isso encoraje uma melhora da oferta da Tata?, disse Martin Slaney, diretor da consultoria GFT Global Markets. Há algumas semanas, o jornal britânico Sunday Times publicou que o grupo alemão ThyssenKrupp e o russo Severstal também teriam interesse na Corus. A CSN se recusou a comentar se estaria disposta a elevar o valor da proposta, dizendo que primeiro precisa avaliar os números da Corus, e ressaltou que uma eventual aquisição não compromete seu caixa. ?Estamos numa posição fantástica de estrutura de capital, de geração de margem e valor para os acionistas. Em nenhum momento permitiríamos que isso fosse colocado em risco?, disse Steinbruch.