CSN oferece US$9,6 bi por Corus e supera Tata Steel A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) anunciou nesta segunda-feira que superou a proposta feita pela indiana Tata Steel pelo grupo anglo-holandês Corus, oferecendo 4,9 bilhões de libras (9,6 bilhões de dólares) pela companhia. A Companhia Siderúrgica Nacional informou que pagará 515 pence por ação em dinheiro por ação da Corus, superando a proposta da Tata Steel de 500 pence. "Nosso objetivo é destravarmos o valor de nossos ativos em minério de ferro por meio da Corus, transformando-os em efetivos em termos de custos, alta qualidade de produtos siderúrgicos usando as capacidades avançadas de engenharia da Corus e sua excelente plataforma de distribuição européia", informou o presidente-executivo da CSN, Benjamin Steinbruch, em comunicado. A ação da Corus saltava quase 5 por cento, para 524 pence, na expectativa de que uma batalha de ofertas possa elevar ainda mais o valor do papel. Mais cedo a ação chegou a 527 pence. "Uma vez que foi uma elevação moderada na oferta, você não pode dizer que foi uma proposta arrasadora da CSN", disse Rochus Brauneiser, analista da Kepler. A Tata Steel, que começou a luta pela aquisição da Corus com uma oferta de 455 pence por ação, informou que está considerando sua posição. A conclusão do negócio, seja com a CSN seja com a Tata Steel, criará o quinto maior grupo siderúrgico do mundo e será o mais recente episódio de uma onda de aquisições fomentada por desejo das empresas em alcançar escala global e assegurar reservas de matérias-primas. Em 2006, a Mittal Steel comprou a Arcelor e criou a Mittal Arcelor, maior siderúrgica do mundo. Analistas disseram que a CSN ficou por cima na batalha porque pode extrair mais economias de custos com um acordo com a Corus. Isso acontece em parte porque a companhia brasileira poderá exportar o minério de ferro que produz para as usinas da Corus na Europa. "Claramente, a CSN será capaz de ter mais sinergias que a Tata", disse o analista Richard Brakenhoff, do Rabobank. Ele afirmou que a CSN está pagando um preço elevado pela Corus, em comparação com o valor registrado na fusão Arcelor Mittal, e que a Tata Steel não deve responder com proposta mais alta. Sinergias A oferta da CSN avalia a Corus em cerca de 12 vezes a previsão de lucro de 2007, segundo dados da agência Reuters. As ações da Arcelor Mittal estão sendo negociadas a valores sete vezes maiores que as estimativas de lucro de 2007. A CSN deve conseguir economias anuais de custos de cerca de 300 milhões de dólares, sem incluir impostos, em 2009. A companhia também informou que vai injetar 138 milhões de libras em um dos planos de pensão da Corus e aumentar as contribuições de outro até março de 2009. Fontes próximas da situação informaram à Reuters que os administradores dos fundos da Corus estavam preocupados sobre o nível de dívida que uma companhia combinada com a CSN terá. A CSN informou que financiará um acordo principalmente com 4,35 bilhões de libras subscritas por Barclays, ING e Goldman Sachs.