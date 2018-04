CSN perde liderança da siderurgia para a CST A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) perdeu a posição de maior siderúrgica brasileira, ultrapassada pela Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST). Segundo dados consolidados pelo Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS) a CST, localizada no Espírito Santo, produziu 4,784 milhões de toneladas, enquanto a produção da siderúrgica de Volta Redonda somou 4,048 milhões de toneladas. A queda na produção da CSN resultou da paralisação do alto forno da empresa para reforma e ampliação e está previsto que a produção deverá voltar aos 6 milhões de toneladas, o que poderia restituir a liderança à empresa. O grande aumento da produção da CST tornou o Espírito Santo no terceiro maior produtor de aço do país, abaixo de Minas Gerais, que continua liderando a produção com 10,9 milhões de toneladas e Rio de Janeiro. O Rio produziu 5,484 milhões de toneladas, o Espírito Santo ficou na terceira posição com 5,183 milhões e São Paulo com 3,471 milhões.