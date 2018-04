CSN pode adiar manutenção de forno A Companhia Siderúrgica Nacional teria decidido adiar em um mês a parada para manutenção do alto-forno 2, programada para 15 de fevereiro, de acordo com o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, Bartolomeu Citelli. Segundo ele, a CSN quer aproveitar o atual momento de recuperação de vendas. A empresa não quis se pronunciar.