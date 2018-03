CSN quer comprar ativo no exterior e prepara expansão Após uma fusão fracassada com a anglo-holandesa Corus, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) mudou sua estratégia e agora está mais disposta a buscar a compra de um ativo no exterior do que negociar uma fusão. "Vemos com melhores olhos aquisições no exterior que agreguem valor à produção no Brasil", disse hoje o presidente da empresa Benjamin Steinbruch. A estratégia, segundo ele, é fortalecer a estrutura de capital da companhia e aprovar o aumento da produção para então a companhia estar preparada para disputar oportunidades de negócios. O projeto de expansão da CSN é peça fundamental nesse quebra-cabeça e deverá ser definida nos próximos 60 dias, quando será colocada em pauta no conselho de administração. A intenção é elevar a produção da empresa dos atuais 5,4 milhões de toneladas para até 10 milhões de toneladas. Steinbruch diz que a expansão não acaba com a possibilidade de aquisição de novas empresas no exterior. "A estratégia é fortalecer financeiramente a CSN, aprovar a expansão e aí sim, estar pronto para disputar oportunidades de aquisição que apareçam", disse. A mudança de rota nos planos da CSN para obter uma maior participação no mercado internacional, segundo ele, reflete alterações também no cenário futuro. Segundo Steinbruch, a fusão com a anglo-holandesa Corus, anunciada no ano passado, era na época a estratégia mais rápida e barata para a siderúrgica. "Mas já se passaram seis meses, estamos mais fortalecidos financeiramente e por isso podemos pensar agora em aquisição", explicou. O executivo acredita que haverá boas oportunidades de negócios a partir do segundo semestre. Segundo ele, essas chances já estão aparecendo, mas a empresa está empenhada em se preparar para entrar no negócio com mais poder de barganha. Steinbruch destaca ainda que a situação financeira e operacional da CSN evoluiu muito em 2002. Apesar de preferir a compra de ativos no exterior, o executivo disse que não descarta uma fusão ou a participação na reestruturação do setor siderúrgico no Brasil. "Estamos com a situação financeira equilibrada, com um dos custos mais competitivos do mundo, o que nos permite vislumbrar crescimento", ressaltou o diretor do Centro Corporativo, Antônio Ulrich. Os executivos da CSN sinalizaram ainda que permanece a estratégia de aquisição de um laminador de tiras a quente nos Estados Unidos como forma de complementar a produção da empresa no país. Já o diretor-executivo comercial da empresa, Vasco Dias disse que a recente consolidação de empresas no país, pode também abrir oportunidades para a CSN. "Essas empresas vão precisar de capital para investir em modernização, o que pode acabar sendo uma oportunidade de parceria para a CSN no país." De acordo com o presidente-executivo da CSN, Benjamin Steinbruch, o estudo, ainda em elaboração, propõe que parte da expansão seja feita na Usina Presidente Vargas, em Volta Redonda no Rio de Janeiro e parte em outro local, ainda não definido pela empresa. "Estamos estudando a questão logística, tanto de recebimento de insumos como de saída de materiais", afirma, sem confirmar se será em Itaguaí, onde a empresa mantém um terminal portuário. O executivo afirmou também que ainda não iniciou negociações para obtenção de financiamento para o projeto.