CSN reajustará em 10% produtos no mercado interno A CSN está planejando aumentar em setembro o preço de seus produtos no mercado interno em 10% em média. A informação foi dada hoje pelo diretor comercial da companhia, Vasco Dias, durante teleconferência para comentar os dados do balanço do segundo trimestre, divulgado ontem. No primeiro semestre, a siderúrgica já havia reajustado os preços no mercado interno entre 8% e 10%. Ele não detalhou reajustes para o mercado externo, mas lembrou que os preços internacionais, que estavam deprimidos nos primeiros meses do ano, começaram a se recuperar a partir de junho. O reajuste interno contribuiu para elevar a geração de caixa da CSN, mas não foi suficiente para evitar o prejuízo do primeiro semestre, de R$ 407,219 milhões, o que representou um aumento de 125% em relação ao resultado do primeiro semestre do ano passado, também negativo em R$ 180,5 milhões. Apesar do resultado, Ulrich destacou alguns pontos positivos: o aumento de 17% nas vendas, a elevação de 15% na receita líquida, que passou para R$ 1,9 bilhão, e a margem de 41% de Ebitda. A CSN está em negociação para levantar créditos com bancos para quitar uma dívida de US$ 140 milhões que vence no fim de outubro. No primeiro semestre a empresa já havia utilizado uma linha de crédito de cerca de R$ 1 bilhão para liquidar dívida de US$ 350 milhões em eurobônus. Segundo o diretor corporativo e de relações com investidores, Antonio Ulrich, a parcela com vencimento em outubro é a última operação do tipo este ano e será usado também caixa próprio na operação de quitação. Segundo ele, este ano a empresa fez ?uma política de hedge muito cuidadosa? e a quase totalidade da dívida líquida da empresa está protegida. ?Estamos fazendo um trabalho focado na redução da dívida, usando geração de caixa. Este ano estamos tendo também um plano de investimentos pequeno em relação ao do ano passado?, comenta Ulrich. A dívida líquida da companhia foi reduzida, no primeiro semestre, em US$ 280 milhões, passando para US$ 1,8 bi. A possibilidade de um novo processo de diferimento das perdas cambiais nos balanços financeiros deste ano precisa começar a ser discutido pelas empresas, na opinião do diretor corporativo. ?Pela volatilidade do dólar, que já ultrapassa os R$ 3,00, seria importante que as empresas tivessem a faculdade de utilizar o mecanismo do diferimento, evidentemente com todas as exigências de expressar isto em balanço feitas pela CVM?, disse Ulrich. A CSN ainda está diferindo este ano ? e continuará a fazê-lo nos balanços dos dois próximos exercícios ? as perdas com a desvalorização cambial do ano passado. ?Todos os balanços do segundo trimestre estão profundamente impactados pelo dólar, mesmo para as empresas que têm hedge natural?, comentou, referindo-se às grandes exportadoras. Ele não adiantou, porém, se a CSN lançaria mão novamente deste mecanismo, caso fosse colocado à disposição das empresas. ?Temos de debater ainda esta questão?, afirmou.