CSN reajuste em 10% preço do aço Os aços vendidos pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) ficaram 10% mais caros desde segunda-feira. Esse é o quarto reajuste anunciado pela empresa no ano. "Nossa política de preços visa tentar equilibrar a defasagem entre os preços interno e externo", afirma o diretor-executivo comercial da empresa, Vasco Dias Júnior. Segundo ele, historicamente os preços internos sempre foram mais altos que os preços externos, mas neste ano, por causa da desvalorização do real, a diferença entre os duas cotações alcançou em novembro uma margem entre 15% e 20%, dependendo do produto. Dias Júnior afirma que, com o aumento de 10% para todos os produtos comercializados pela CSN, a diferença entre os preços interno e externo deve cair para 5%. O executivo diz que o reajuste deve garantir a manutenção dos preços, pelo menos para iniciar 2003.