CSN transfere centro de comando para SP A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) informou ter decidido a transferência de seu "centro de decisões" para São Paulo, em substituição ao Rio de Janeiro. Segundo a empresa, as atividades das siderúrgicas serão concentradas em São Paulo e Volta Redonda (RJ) - onde funciona a parte operacional da CSN. Os setores que mais se relacionam com as atividades comerciais da companhia, como jurídico e financeiro, irão para São Paulo, enquanto áreas como logística e recursos humanos ficarão no âmbito de Volta Redonda. Os funcionários da CSN foram avisados na última sexta-feira sobre a mudança. Ainda está em estudo quais as áreas irão definitivamente para São Paulo, mas esta decisão deverá ser tomada nos próximos dias. O Rio de Janeiro permanecerá como sede social, e continuará a ser o local das reuniões de acionistas da empresa, mas terá suas atividades "muito reduzidas". A CSN informa que tomou esta decisão com o objetivo de promover integração maior das atividades da empresa.