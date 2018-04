CST acredita em recuperação do preço do aço Os preços do começam a se recuperar nos Estados Unidos, na avaliação do diretor financeiro e de relações com o mercado da Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST), Leonardo Horta. Após atingir os preços mais baixos da história da empresa no primeiro trimestre do ano, a CST acredita que os preços médios no segundo trimestre subirão para algo próximo a US$ 170, e já há contratos para julho com preço de US$ 200 a tonelada. A recuperação está sendo comandada pelo mercado norte-americano, mas já atinge o mercado europeu. O diretor se diz convicto de que "o pior já passou". Outro fator que pode contribuir para a melhoria do resultado do setor é a perspectiva de queda dos preços do carvão, um dos principais insumos utilizados pelas siderúrgicas. Segundo o diretor da CST, a grande alta nos preços do carvão, nos últimos dois anos, foi resultado dos problemas de fornecimento de energia na Califórnia (EUA). A desregulamentação do mercado de energia naquele Estado prejudicou o fornecimento pelas elétricas tradicionais, aumentando a demanda das usinas movidas a carvão. A tendência agora é de reversão dos preços, após equacionada a crise energética nos EUA. Também o minério de ferro deverá ter comportamento favorável às siderúrgicas, neste ano. Horta informou que os preços de 2002 ainda não estão "fechados", o que só deve ocorrer em meados do ano, mas com validade retroativa a primeiro de janeiro. A CST compra 100% das suas necessidades de minério da Cia Vale do Rio Doce, e ele acha que a mineradora deverá manter, ou até reduzir, os preços. "Basta ver os balanços das mineradoras e das siderúrgicas para concluir quem deve negociar preços. O importante é que essa relação é uma parceria de longo prazo e, se os fornecedores não cederem, podem matar a galinha dos ovos de ouro", complementou.