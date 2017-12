CST reverte prejuízo e lucra R$ 159 mi em 2000 A Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST) registrou lucro líquido de R$ 159 mis em 2000, revertendo o prejuízo de R$ 365 mi apurado no ano anterior. A receita líquida totalizou R$ 1,973 bi, com aumento de 37%. As despesas operacionais recuaram 26%, para R$ 113,724 mi. A perda financeira líquida foi de R$ 184,331 mi no período, volume 76% menor frente a 1999. Nesse intervalo, o prejuízo com o câmbio diminuiu 82,7%, para R$ 113,596 mi. O resultado operacional da companhia saiu de R$ 554,325 mi negativos, em 1999, para um lucro de R$ 302,451 mi no ano passado. O prejuízo não operacional subiu de R$ 2,650 mi para R$ 20,662 mi. O ganho por lote de mil ações ficou em R$ 3,19. Em 31 de dezembro passado, o patrimônio líquido da CST era de R$ 3,750 bi. Os dados são consolidados.