CSU CardySystem arremata call center da Anatel A empresa CSU CardSystem foi a vencedora da licitação para expansão e exploração do call center da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A licitação, que começou às 9 horas, terminou há pouco com a declaração da vencedora pela comissão de licitação da Anatel. Outras cinco concorrentes haviam sido desclassificadas por falhas na apresentação dos documentos exigidos, entre elas a Atento, controlada pela Telefônica, e a ACS, comandada pelo Grupo Algar. A CSU deverá receber R$ 7,015 mi anuais pela prestação do serviço e terá 25 dias para assumir a operação do call center da Anatel. Pelas regras, a empresa vencedora terá 90 dias para montar toda a infra-estrutura que permitirá o atendimento 24 horas por dia pelo call center. Pelos critérios estabelecidos pela Anatel, a infra-estrutura deverá ter capacidade para atender 654 mil chamadas mensais com um tempo médio de 180 segundos por ligação. A CSU CardSystem tem entre seus acionistas a Rail Sul, empresa de capital aberto, Marcos Ribeiro Leite e os fundos de investimento Advance (Bozzano Simonsen) e Perez Compank (da Argentina) e já opera serviços de call center e telemarketing. As empresas concorrentes terão prazo de três dias para apresentar recurso à decisão da Anatel.