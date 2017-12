CTBC lança cartão de fidelidade A CTBC Telecom e a CTBC Celular, operadoras de telecomunicações do grupo Algar na região de Franca, Triângulo Mineiro, parte de Goiás e Mato Grosso, anunciaram hoje que colocarão no mercado a partir da próxima semana seu cartão de fidelidade, que leva o nome de Cartão Ligação. O cartão deve chegar inicialmente a 130 mil clientes (pós e pré-pagos) que já se inscreveram no programa. Além de acumularem pontos quando utilizam os serviços da CTBC (telefonia fixa, móvel e comunicação de dados), os clientes portadores do cartão também acumulam pontos ao comprar produtos e serviços de uma rede de estabelecimentos credenciados. Será possível trocar os pontos acumulados por produtos e serviços da operadora ou utilizá-los como forma de pagamento, como se fosse dinheiro. A troca pode ser feita em lanchonetes ou postos de gasolina, lojas de departamento e hipermercados, de acordo com a opção do cliente. A cada compra realizada na rede de lojas credenciada, o cliente mostra seu cartão e solicita o registro de seus pontos. Cada R$ 12 em compras, independentemente da forma de pagamento, corresponde a 1 ponto no programa. No caso dos serviços da empresa, um ponto é somado para cada 10 minutos de ligações celulares ou 70 pulsos em ligações locais ou ainda 30 minutos de ligações interurbanas usando o código da CTBC. O cliente pode ainda optar por doar seus pontos para o Projeto Criança CTBC Telecom, que investe na educação em 12 escolas parceiras. A expectativa é de distribuir R$ 8 milhões em prêmios para os cartões que acumularem maior número de pontos nos próximos três anos.