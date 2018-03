CUB aumenta 0,41% em dezembro e fecha 2004 com alta de 9,01% O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil paulista aumentou 0,41% em dezembro, na comparação com o mês anterior, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP). Em 2004, o índice, que reflete a variação mensal dos custos do setor e é utilizado nos reajustes de contrato da construção civil, apresentou elevação de 9,01%, em relação a 2003. Segundo o SindusCon-SP, o aumento em dezembro foi motivado pela elevação dos preços dos materiais de construção, que subiram, em média, 1,10%. Já os custos das construtoras com mão-de-obra caíram 0,17%. A média ponderada entre essas variações resultou no CUB de R$ 882,36, por metro quadrado. Quanto à variação do índice em 2004, os preços de materiais de construção subiram, em média, 12,92%, enquanto os custos com mão-de-obra tiveram reajuste de 5,82% no mesmo período. Em dezembro, dos 70 preços de insumos da construção pesquisados mensalmente pelo SindusCon-SP, 31 tiveram variação superior à do Índice Geral de Preços ao Mercado (IGP-M), que foi de 0,74% no período. Entre os aumentos mais significativos de preços no mês passado, destacaram-se os da caixa d´água fibrocimento (10,14%) e do fio termoplástico (8,82%).