CUB da construção civil sobe 0,36% em janeiro O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil paulista teve um aumento de 0,36% em janeiro ante dezembro de 2003, informou há pouco o Sinduscon-SP. O índice reflete a variação mensal dos custos do setor para utilização nos reajustes dos contratos da construção civil. Segundo a pesquisa, a alta de janeiro foi motivada pelo aumento médio de 0,61% nos preços de materiais de construção. Os custos com mão-de-obra subiram 0,15%. No acumulado de 12 meses, o indicador teve aumento de 12,55%. Dos 70 insumos da construção pesquisados, 33 tiveram em janeiro variação superior à do IGP-M (0,88%).