CUB sobe 0,32% em abril e acumula alta de 1,84% em 2005 O Custo Unitário Básico (CUB) da construção civil paulista aumentou 0,32% em abril, na comparação com o mês de março, conforme informou nesta segunda-feira o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP). Nos primeiros quatro meses de 2005, o índice, que reflete a variação mensal dos custos do setor e é utilizado nos reajustes de contrato da construção civil, acumulou alta de 1,84%. Em 12 meses, apresenta variação acumulada de 9,10%. De acordo com o SindusCon-SP, a elevação verificada em abril foi "puxada" pelo aumento, de 0,40%, do custo das construtoras com a mão-de-obra. Já as despesas com material de construção subiram 0,23%. A média ponderada entre essas variações resultou no CUB padrão do setor, de R$ 898,68. No mês passado, dos 70 preços de insumos da construção pesquisados mensalmente pelo SindusCon-SP, 20 tiveram alta superior à do Índice Geral de Preços ao Mercado (IGP-M), que foi de 0,86% no período. Entre os aumentos de preços mais expressivos em abril, mereceram destaque os verificados na dobradiça em ferro polido (5,79%) e na chapa de compensado resinado, com alta de 5,29%.