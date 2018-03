Cuba oferece área de exploração à Petrobras O embaixador de Cuba no Brasil, Jorge Lezcano Pérez, informou a Agência Estado que o governo cubano ofereceu à Petrobras uma parcela do Golfo do México para fazer estudos de prospecção e exploração de petróleo. O embaixador, que esteve em São Paulo para o lançamento da ExpoCuba em São Paulo, a ser realizada entre os dias 7 e 10 de abril, disse que a idéia é fazer uma parceria entre a estatal brasileira e o governo cubano. A Petrobras, de acordo com ele, se mostrou interessada, mas ainda não se manifestou. O embaixador acredita, no entretanto, que o acordo possa ser definido ainda no decorrer deste ano. Lezcano Pérez explicou que Cuba fez a mesma oferta para outras companhias petrolíferas do mundo, entre elas a espanhola Repsol YPF, que já iniciou os trabalhos de investigação nessa região, onde, de acordo ele, "dificilmente não haverá petróleo". Há cerca de três anos a Petrobras investiu aproximadamente US$ 15 milhões nas costas do Balneário de Caio Coco. Entretanto, não foi encontrado petróleo. "Não acredito que, desta vez, Deus não tenha olhado para Cuba, já que o Golfo é onde o México explora mais petróleo", brincou o embaixador. Ele informou também que a oferta feita a Petrobras é por conta e risco da estatal brasileira, já que Cuba não tem recursos disponíveis para investir em prospecção e muito menos em exploração de petróleo. A estimativa do governo cubano é que o custo de prospecção e perfuração de um poço na região do Golfo do México gire em torno de US$ 30 milhões. Indagado se a Pemex (Petróleos Mexicanos) não estaria interessada em explorar cru em uma das parcelas do triângulo do Golfo do México que, por acordos internacionais, pertence a Cuba, o diplomata cubano disse que a estatal mexicana não tem tecnologia para perfuração de poços em águas profundas como a da Petrobras.