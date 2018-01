Cuidado ao comparar taxas dos CDBs As taxas dos Certificados de Depósito Bancário prefixados muitas vezes confundem o investidor. É que a taxa de juros destes títulos é calculada de acordo com o número de dias corridos e dias úteis do papel. Na prática, este tipo de cálculo cria a maior confusão, porque o investidor praticamente fica sem poder comparar com segurança o juro pago. Especificamente no dia hoje isso não está acontecendo nos CDBs para 30 dias. Ou seja: é possível comparar as duas taxas porque os prazos são iguais para os papéis de hoje e ontem. Olhando a tabela de CDB (link abaixo), você pode observar que o aumento do juro para grandes quantias foi de 19,31% para 19,40% ao ano. Como se vê, o aumento dos juros nos CDBs para 30 dias foi menor do que as taxas dos títulos de prazo mais longo. Esta diferença de taxas - altas maiores nos papéis de prazo longo e menor nos papéis de prazo curto - é fácil de entender. A taxa de juro é sempre calculada para um período, e considera as expectativas que devem ocorrer neste período. Se os papéis de renda fixa sobem mais no longo prazo é porque o mercado teme o comportamento dos juros para períodos longos, o que não está acontecendo com a mesma força nos títulos de um mês.