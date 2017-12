Cuidado ao comprar celular de terceiros A Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual - faz algumas recomendações para quem vai comprar um aparelho de telefone celular já habilitado por terceiros. A principal dica é, antes de fechar o negócio, obter informações na operadora sobre a linha. Com isso, pode-se evitar o transtorno de adquirir uma linha que esteja bloqueada ou clonada. É importante transferir imediatamente a titularidade da linha. A aquisição, segundo o Procon, deve ser feita por escrito com cláusula indicativa de obrigação e responsabilidade pelo pagamento dos serviços anteriores à aquisição (ligações, assinatura, acessos a outras operadoras, pendências de contas questionadas, serviços especiais, etc.). Pesquise os prós e contras de cada operadora Sobre a compra de aparelhos celulares, seja de terceiros ou não, o Procon ainda sugere que se faça uma pesquisa sobre as vantagens e desvantagens de cada operadora. A escolha do aparelho telefônico está diretamente relacionado à tecnologia empregada pela operadora. Todos os itens precisam estar detalhadamente descritos na nota fiscal ou no pedido, incluindo o número de série, a data da entrega, as condições e os valores de pagamento. Veja nos links abaixo os cuidados para cancelar o celular.