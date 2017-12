Cuidado com a taxa de administração O trabalhador que decidir aplicar em um Fundo Mútuo de Privatização (FMP) - FGTS deve estar atento à taxa de administração cobrada pelas instituições financeiras. Como a composição da carteira desses fundos deve ser muito parecida - no mínimo 90% em papéis da Petrobras e, no máximo, 10% em títulos públicos federais -, a taxa de administração pode diminuir o rendimento, caso seja muito elevada. Até sexta-feira, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) já tinha aprovado 50 FMPs. Eles apresentam taxas de administração entre 1% e 4%. Porém, existe uma exceção: o Banco Alfa de Investimentos S.A. A instituição chega a cobrar 10% para administrar o Alfa IV - FMP-FGTS Petrobras. Isso significa que, ao final de um ano, o investidor terá que pagar 10% sobre o rendimento do fundo. "A rentabilidade das aplicações vai se diferenciar pelo custo dessa taxa", explicou o vice-presidente da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid), Marcelo Guifrida. Ele destaca, porém, que o cotista precisa analisar também os serviços que cada instituição oferece, como obtenção de saldo por telefone. "Quem dá mais facilidade para os cotistas acaba precisando cobrar uma taxa mais elevada." Veja no link abaixo a relação dos fundos aprovados. As informações são do site da CVM.