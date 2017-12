Cuidado com as tarifas bancárias O gerente de atendimento do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), Marcos Diegues, informou que o Banco Central (BC) é o único que tem controle sobre a cobrança de tarifas bancárias. É ele quem diz o que não pode ser cobrado. A tarifa por cheque de valor baixo não está entre as proibições, afirmou. Mas Diegues alerta que o correntista tem os direitos assegurados no Código de Defesa do Consumidor. O cliente tem direito a informação e, se não souber da cobrança, não deve pagar. O esclarecimento sobre este tipo de cobrança, acrescenta, deveria ser dado na hora da abertura da conta corrente, por meio de cartazes colocados nas agências ou via correspondência. Reclamações sobre cobranças de tarifas bancárias não são novidade No ano passado, o Idec recebeu 640 queixas de correntistas. No primeiro semestre de 2000 foram feitos pelo mesmo Órgão 383 registros. No dia 28 de junho, o BC divulgou a resolução 2.747 e informou o que não pode ser cobrado dos correntistas. Diegues enumera cinco produtos ou serviços que devem ser gratuitos. Confira abaixo: 1- emissão de cartão magnético. 2- um talão de cheques com pelo menos dez folhas. 3- troca do cartão, exceto em casos de perda, roubo ou danificação. 4- devolução de cheques, com exceção feita para cheques sem fundos. 5- manutenção de contas de cadernetas de poupança. Veja a seguir: cliente pode pagar mais do que deve nas tarifas bancárias